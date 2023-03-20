Московський патріархат опублікував звернення до Зеленського, де заявив про дискредитацію

Церква, за словами священників, потерпає від незаконних перереєстрацій громад, рейдерських захоплень храмів та дискредитації у засобах масової інформації з розповсюдженням великої кількості безпідставних звинувачень.

Московський патріархат опублікував звернення до президента України Володимира Зеленського, де ієрархи УПЦ МП зазначили, що їхня церква "потерпає від рейдерських захоплень".

Про це йдеться у зверненні Священного Синоду УПЦ МП до президента України Володимира Зеленського.

За інформацією Синоду УПЦ МП від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України церква першою серед інших релігійних організацій рішуче засудила військову агресію і закликала своїх вірян стати на захист рідної землі.

"Вже тривалий час наша Церква потерпає від незаконних перереєстрацій громад, рейдерських захоплень храмів та дискредитації у засобах масової інформації з розповсюдженням великої кількості безпідставних звинувачень. Ці звинувачення не відповідають дійсності, проте слугують передумовою для дискримінації прав громадян України за релігійною ознакою та розмов про заборону Української Православної Церкви", — йдеться у зверненні УПЦ МП.

Також Синод УПЦ МП зазначив, що більшість законопроєктів отримали негативні висновки від науково-експертного управління ВР України та містять велику кількість зауважень і застережень щодо покладених в їх основу порушень у царині таких конституційних прав громадян, як свобода совісті та віросповідання.

"Але важка ситуація в релігійній сфері критично погіршилася після того, як стало відомо, що державна влада має намір виселити нашу чернечу громаду з території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, яку монахи буквально підняли з руїн за тридцять п’ять років із моменту відновлення діяльності цього стародавнього монастиря", — йдеться у зверненні до Володимира Зеленського, що підписав митрополит Онуфрій.

Нагадаємо, що члени синоду УПЦ МП на чолі з Онуфрієм прийшли до Офісу президента України і заявили, щоби “донести до керівництва держави позицію УПЦ МП”.

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