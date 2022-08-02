"Москва - 820 км, ЗСУ - 50 км": вулиці Троїцького всіяні "вітальними" листівками для окупантів (фото)

На тимчасово окупованих Росією територіях проукраїнські активісти не дають росіянам забути про те, що вони в Україні.
Вулиці Троїцького Луганської області всіяні "вітальними" листівками для російських загарбників. Їх проукраїнські мешканці розвішують на стовпаї і будівлях.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він показав кілька "привітань" для загарбників. Зокрема, мають такі написи: "Бойся, окупант. Троицкое - это Украина", "Рашисты, уже поздно бежать. Слава ЗСУ. Москва - 820 км, ЗСУ - 50 км. Троїцьке - Україна", "Руский оккупант, скажи Паляниця?", "ЗСУ вже поруч".
"Партизани тримають в напрузі орків. Троїцьке чекає на деокупацію і лякає рашистів українськими вітаннями. Окупантів стає з кожним днем все менше, а ще менше стає їхня впевненість у своїх силах, боо українці не мовчать. Вони будуть боротися доти, доки не виженуть чужинців з нашої землі", - написав Гайдай.
Як повідомлялося, на Луганщині окупанти досі не можуть захопити два останні вільні села регіону. Ситуація на окупованій території погіршується – росіяни нічого не роблять, тому інфекції скоро почнуть вбивати населення.
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