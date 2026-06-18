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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1805
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"Москва буде горіти": в Міноборони України зробили тривожну заяву для росіян

Стерненко попередив, що наступні атаки по Москві будуть здійснені за допомогою ракет.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака на Москву

Атака на Москву / © Exilenova+

У Міністерстві оборони України попередили жителів Москви про нові, потужніші удари, допоки диктатор Росії Володимир Путін не закінчить війну.

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко.

За його словами, наступні атаки будуть здійснені за допомогою ракет.

«Москва. Що довше триватиме війна, то більше вона горітиме. Зараз Україна лише почала розвивати свої дронові спроможності. А будуть і ракетні», — йдеться у його дописі.

Стерненко попередив росіян про наслідки через війну Путіна.

«путін не хоче припинити агресію — він отримає наслідки», — додав радник міністра.

Атака на Москву 18 червня — останні новини

У Кремлі вперше за день відреагували на масовані удари України по Москві. Під прицілом були НПЗ та інші об’єкти паливно-енергетичної інфраструктури. Помічник диктатора Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що такі удари «не наближають особисті контакти» з президентом Володимиром Зеленським.

За даними OSINT-аналітиків, новий удар по НПЗ у Капотні, розташованому в межах російської столиці, був значно результативнішим і міг уразити кілька важливих об’єктів підприємства. Перший удар по заводу був 16 червня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1805
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