"Москва до нестями боїться цього кроку": Піонтковський сказав, чому РФ вкрай потрібні перемовини

За 2-3 місяці ситуація на фронті може кардинально змінитися.

Росії вкрай потрібні перемовини. Вона хоче досягти цього раніше, ніж Україна отримає вирішальне озброєння від партнерів.

Про це розповів російський політолог Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу "Еспресо".

Москва боїться F-16

За словами публіциста, проти України зараз розгорнута жахлива кампанія, зокрема й американськими ліволіберальними ЗМІ. До прикладу, безпосередню участь у цьому бере так звана якісна преса – New York Times, Washington Post.

"Від них усіх же ж одне й те саме проросійське виття лунає, мовляв, Україна провалила наступ. А який може бути наступ без авіаційної підтримки?", – зауважив Піонтковський.

Мовляв, так, нам, як жертвам агресії, співчувають, але ми "все одно не зможемо перемогти росіян", тож нумо вести переговори, погоджуватися на якісь територіальні поступки.

"Величезна кампанія спрямована на Україну синхронно: і російська пропаганда, і ліволіберальна в Америці. Тому що Москві необхідно затягти Україну в перемовини, поки вона не отримала нарешті вирішальний пакет зброї, який уже погоджено, – винищувачі F16", – вважає Піонтковський.

Саме передача винищувачів F-16 Україні, переконаний публіцист, зможе кардинально змінити ситуації на полі бою на користь української армії. Це той інструмент, який може зламати перебіг війни. Про необхідність західної авіації йшлося давно, акцентував він, і було б добре, якби вони надійшли нашим військовим ще пів року тому.

"Проте є так, як є. Вони будуть за два-три місяці максимум. Москва до нестями боїться цього кроку, який зламає цю патову ситуацію, про яку казав Залужний у своїй знаменитій статті, і тому несамовито намагається затягти Україну до якоїсь подоби переговорів", – резюмував Андрій Піонтковський.

Нагадаємо, у Зеленського наголосили, що Україна у жодному разі не пропонуватиме Росії мир, бо це "означає виконати її ультимативні капітулянтські вимоги".

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