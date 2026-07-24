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"Москва ляже, Крим відбудуємо": "Мадяр" заявив про ураження 19 енерговузлів за 48 годин (відео)
Українські оператори безпілотників влаштували масштабний «рубильник» на окупованих територіях та в Криму.
Сили безпілотних систем ЗСУ протягом 23-24 липня провели успішну операцію на тимчасово окупованих територіях України. Під ударом опинилися 19 енергетичних вузлів у Криму та інших регіонах. Загальна кількість уражених цілей від початку місяця досягла 136.
Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді «Мадяр».
«Кримський рубильник off» +19 енерговузлів за 48 годин 23-24 липня у Криму (17) та інших частинах ТОТ (2) відпрацьовано Птахами СБС. Загальний рахунок протягом операції 01-24 липня склав 136 енергетичних цілей. Викурити хробака з півострову. Ялта, Гурзуф, Феодосія, Євпаторія, Судак і т.д.», — йдеться в заяві Бровді.
За його словами, у Криму були уражені такі енергооб’єкти:
Електропідстанція ПС 110 кВ «Малоріченське»;
Електропідстанція ПС 110/35 кВ «Приморський» у населеному пункті Приморський;
Електропідстанція ПС 110/10 кВ «Гурзуф»;
Електропідстанція ПС 110 кВ «Насосна-16» у населеному пункті Василькове;
Електропідстанція ПС 110 кВ «Восход» у Феодосії;
Електропідстанція ПС 110 кВ «Олексіївка»;
Електропідстанція ПС 110 кВ «Веселе»;
Електропідстанція ПС 110 кВ «Холодильник» у Євпаторії;
Електропідстанція ПС 110 кВ «Гаспра»;
Електропідстанція ПС 110 кВ «Крайнє»;
Електропідстанція ПС 110 кВ «Скворцово»;
Електропідстанція ПС 110/10 кВ «Ближні Камиші» у Феодосії;
Електропідстанція ПС 110 кВ «Глібівка» у населеному пункті Внукове;
Електропідстанція ПС 110 кВ «Коктебель» у Щебетівці;
Електропідстанція ПС 110 кВ «Берегове» у населеному пункті Молочне;
Електропідстанція ПС 110 кВ «Судак»;
Електропідстанція ПС 110/10 кВ «Ялта».
Також Мадяр повідомив про ураження двох електропідстанцій у Донецькій області — в населених пунктах Кременівка та Дружба.
«Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо», — наголосив командувач СБС.
Нагадаємо, вночі у Криму пролунала серія вибухів у Сімферополі, Судаку, Євпаторії та Севастополі.
Телеграм-канали писали, що під ударом могли опинитися Сімферопольська ДРЕС, електропідстанція в Судаку, через що зникло світло й вода, а також логістичний хаб Wildberries у Сімферополі. Атаки безпілотників на півострові фіксували третю ніч поспіль.