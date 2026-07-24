"Москва ляже, Крим відбудуємо": "Мадяр" заявив про ураження 19 енерговузлів за 48 годин (відео)

Атака СБУ на енерговузол / © Роберт Бровді «Мадяр»

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Сили безпілотних систем ЗСУ протягом 23-24 липня провели успішну операцію на тимчасово окупованих територіях України. Під ударом опинилися 19 енергетичних вузлів у Криму та інших регіонах. Загальна кількість уражених цілей від початку місяця досягла 136.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді «Мадяр».

«Кримський рубильник off» +19 енерговузлів за 48 годин 23-24 липня у Криму (17) та інших частинах ТОТ (2) відпрацьовано Птахами СБС. Загальний рахунок протягом операції 01-24 липня склав 136 енергетичних цілей. Викурити хробака з півострову. Ялта, Гурзуф, Феодосія, Євпаторія, Судак і т.д.», — йдеться в заяві Бровді.

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За його словами, у Криму були уражені такі енергооб’єкти:

Електропідстанція ПС 110 кВ «Малоріченське»;

Електропідстанція ПС 110/35 кВ «Приморський» у населеному пункті Приморський;

Електропідстанція ПС 110/10 кВ «Гурзуф»;

Електропідстанція ПС 110 кВ «Насосна-16» у населеному пункті Василькове;

Електропідстанція ПС 110 кВ «Восход» у Феодосії;

Електропідстанція ПС 110 кВ «Олексіївка»;

Електропідстанція ПС 110 кВ «Веселе»;

Електропідстанція ПС 110 кВ «Холодильник» у Євпаторії;

Електропідстанція ПС 110 кВ «Гаспра»;

Електропідстанція ПС 110 кВ «Крайнє»;

Електропідстанція ПС 110 кВ «Скворцово»;

Електропідстанція ПС 110/10 кВ «Ближні Камиші» у Феодосії;

Електропідстанція ПС 110 кВ «Глібівка» у населеному пункті Внукове;

Електропідстанція ПС 110 кВ «Коктебель» у Щебетівці;

Електропідстанція ПС 110 кВ «Берегове» у населеному пункті Молочне;

Електропідстанція ПС 110 кВ «Судак»;

Електропідстанція ПС 110/10 кВ «Ялта».

Також Мадяр повідомив про ураження двох електропідстанцій у Донецькій області — в населених пунктах Кременівка та Дружба.

«Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо», — наголосив командувач СБС.

Дата публікації 15:21, 24.07.26 Кількість переглядів 7 «Мадяр» показав, як СБС уразили 19 енерговузлів у Криму і на Донеччині

Нагадаємо, вночі у Криму пролунала серія вибухів у Сімферополі, Судаку, Євпаторії та Севастополі.

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Телеграм-канали писали, що під ударом могли опинитися Сімферопольська ДРЕС, електропідстанція в Судаку, через що зникло світло й вода, а також логістичний хаб Wildberries у Сімферополі. Атаки безпілотників на півострові фіксували третю ніч поспіль.

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