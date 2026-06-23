"Москва ляже в Криму": "Мадяр" показав, як СБС за ніч накрили 60 жирних цілей на півострові (відео)

Атака СБС на об’єкт ворога у Криму / © Роберт Бровді «Мадяр»

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Сили безпілотних систем ЗСУ провели надрезультативну нічну операцію 23 червня. В окупованому Криму та на інших захоплених територіях України було уражено 60 критичних цілей Росії, включно з ППО, нафтобазами та авіацією.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр».

Ніч проти 23 червня видалася для Криму по-справжньому гарячою. У глибокому тилу противника СБС влаштували масштабний рейд, уразивши понад 60 важливих ворожих цілей лише мідлстрайками.

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«Серед різнобарв’я цілей — три крилатих корости-ракетоносії, чотири системи ППО, нафтобаза у Керчі, газорозподільча та електропідстанція, каравани логістики та паливозаправників», — поінформував Бровді.

Підтверджені ураження:

три глибинні розвідувально-ударні безпілотники «Оріон», носії керованих авіабомб і малорозмірних крилатих ракет у Керчі;

нафтові резервуари на Керченській (Камиш-Бурунській) ТЕЦ у Керчі;

ЗРГК «Панцирь-С1» у населеному пункті Багерове (Крим);

пускова установка С-300 у Курортному (Крим);

РЛС «Небо-У» в Керчі;

зенітна установка ЗУ-23-3 у Курортному;

електропідстанція ПС 330/110 кВ «Західно-Кримська» у Кар’єрному (Крим);

навчальний полігон пілотів БпЛА 4 ОМБр у Дебальцевому Донецької області;

газорозподільча станція «Сімферополь» у Трудовому;

цистерна з паливно-мастильними матеріалами Горлівці на Донеччині;

логістичний транспорт ворога у Приазовському Запорізької області;

логістичний транспорт ворога у Криму, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

«Москва ляже у Криму. Птахи СБС сприятимуть і надалі», — наголосив «Мадяр».

Дата публікації 14:57, 23.06.26 Кількість переглядів 4 СБС за ніч уразили 60 «жирних» цілей ворога у Криму

Атаки по ворогу у Криму — останні новини

Нагадаємо, 23 червня стало відомо, що ЗСУ повністю знищили залізничний міст через Північнокримський канал, який був критично важливим для логістики російських загарбників.

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Своєю чергою дрони ГУР знищили російські колони постачання на Запорізькому напрямку, перетворивши техніку з боєкомплектом на брухт. Українські розвідники успішно перерізають логістичні шляхи окупантів до Криму, демонструючи, що безпечних маршрутів для ворога на цій ділянці фронту більше не існує.

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