“Москва ляже”: ЗСУ вибили 159 суден флоту Путіна, “Мадяр” показав вражальні цифри

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді / © ТСН

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Протягом 12 днів операції «МоЛоЧКа» Сили безпілотних систем ЗСУ уразили 159 суден зі складу «тіньового флоту» Росії в Азовському та Чорному морях.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

У період дії операції СБС «МоЛоЧКа» від 6 до 17 липня уражено 159 суден зі складу «тіньового флоту» Росії: 117– в Азовському морі та 42 — у Чорному морі.

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Так, протягом 17 липня Птахи СБС «вполювали» у Чорному морі 12 суден «тіньового флоту» ворога: дев’ять суховантажів, танкер, танкер-газовоз та буксир.

«Ціль: невиліковний параліч логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій. Кожний самохідний плавзасіб перетворити на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху; не мета плямами нафти зпаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн», — зазначив Бровді.

Нагадаємо, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що удари України по «тіньовому флоту» РФ в Азовському морі мають на меті знищення військової логістики ворога та підрив його економічного потенціалу. Оскільки Крим є територією України, заходження російських суден у наші води без дозволу є порушенням міжнародного права, а самі танкери використовуються для підживлення російської військової машини.

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