ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
566
Час на прочитання
1 хв

“Москва ляже”: ЗСУ вибили 159 суден флоту Путіна, “Мадяр” показав вражальні цифри

Лише за минулу добу в Чорному морі були уражені 12 суден «тіньового флоту» ворога.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Протягом 12 днів операції «МоЛоЧКа» Сили безпілотних систем ЗСУ уразили 159 суден зі складу «тіньового флоту» Росії в Азовському та Чорному морях.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

У період дії операції СБС «МоЛоЧКа» від 6 до 17 липня уражено 159 суден зі складу «тіньового флоту» Росії: 117– в Азовському морі та 42 — у Чорному морі.

Так, протягом 17 липня Птахи СБС «вполювали» у Чорному морі 12 суден «тіньового флоту» ворога: дев’ять суховантажів, танкер, танкер-газовоз та буксир.

«Ціль: невиліковний параліч логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій. Кожний самохідний плавзасіб перетворити на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху; не мета плямами нафти зпаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн», — зазначив Бровді.

Нагадаємо, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що удари України по «тіньовому флоту» РФ в Азовському морі мають на меті знищення військової логістики ворога та підрив його економічного потенціалу. Оскільки Крим є територією України, заходження російських суден у наші води без дозволу є порушенням міжнародного права, а самі танкери використовуються для підживлення російської військової машини.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
566
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie