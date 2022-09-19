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"Москва приготуйся": в столиці РФ починається мобілізація на війну проти України

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"Москва приготуйся": в столиці РФ починається мобілізація на війну проти України

Фото: Associated Press

В столиці Росії починають роздавати повістки місцевим жителям для війни проти України.

В російській столиці починається мобілізація.

Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, посилаючись на джерела в РФ.

"Відсьогодні, як повідомляють деякі джерела, саме на Московії почнуть масово вручати повістки для москвичів. Тобто, зеки Пригожина не врятують так звану російську армію. Не врятують її і тіктоквійська та інші бандити. Москва, готуйся – до твого улусу прийдуть чорні пакети з України. Зробіть висновки, ЗСУ дасть відповідь", - сказав Братчук.

Нагадаємо, Гайдай розповів про ліквідацію 200 окупантів на Луганщині

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