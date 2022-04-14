Москва розпочала "прелюдію": військовий експерт розповів, чи варто очікувати потужного наступу росіян на Донбасі

Найімовірніше, окупанти наступатимуть поетапно, поступово нарощуючи зусилля.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що наразі росія не може сформувати потужну силу для прориву на Донбасі, але наступ рано чи пізно буде.

про це він сказав і інтерв’ю OBOZREVATEL.

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За словами Жданова, наступ росіяни фактично вже розпочався у дуже повільному темпі.

"Напевно, це найголовніше питання, яке мучить усіх у нашій країні. Наступ справді буде. Можна частково погодитись з тим, що він розпочався. Повільний та повзучий. Я віддав би перевагу слову "прелюдія", — сказав експерт.

За його словами, Росія, скоріш за все, буде наступати поетапно, крок за кроком нарощуючи зусилля.

"Вони готують базу для наступу, тому наявними силами намагаються просунутися вперед. Але поки що вони не можуть сформувати ударний кулак. Найімовірніше, вони вводитимуть його в бій поетапно, поступово нарощуючи зусилля", — каже Жданов.

Військовий експерт зазначає, що такий розвиток подій є кращим для України, адже так у нас буде більше можливостей "потихеньку локалізувати наступ" під час входження в бій.

Нагадаємо, Сполучені Штати виділяють Україні черговий пакет військової допомоги на 800 мільйонів доларів. І в ньому тепер є і важке озброєння - артилерійські системи, набої до них, а також гелікоптери. Про це президент Джо Байден особисто повідомив українського колегу Володимира Зеленського під час телефонної розмови.

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