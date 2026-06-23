Дрон Fire Point / © dev.ua

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Сили оборони України значно розширили радіус та щільність ударів середньої дальності та далекобійних ударів по позиціях окупантів.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками аналізу супутникових та геолокаційних даних.

Полювання на логістику: фронт зміщується на Захід

За даними OSINT-аналітиків, у травні та червні 2026 року українські військові кардинально збільшили медіанну глибину ударів по тилових об’єктах ворога — з кількох кілометрів до кількох десятків кілометрів.

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Тільки за період з 1 травня по 18 червня зафіксовано ураження щонайменше 500 російських вантажівок та військових автомобілів. Загалом аналітики підтверджують таку динаміку ударів ЗСУ:

Травень 2026: щонайменше 210 ударів середньої дальності.

Червень 2026: вже зафіксовано 145 аналогічних атак.

Якщо у травні під масованим вогнем перебувала траса М-14 (Ростов — Крим) на стику Донецької та Запорізької областей, то в червні ЗСУ перенесли фокус західніше — на окуповану Херсонщину та Крим. Паралельно розпочалося системне випалювання ближніх тилів ворога на Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках.

На черзі — цілі за 3000 кілометрів

Окремим треком розвивається кампанія ударів по нафтовій інфраструктурі та військових аеродромах на території самої Росії. Сили оборони України планомірно підвищують ставки: у квітні було здійснено 18 далекобійних ударів по НПЗ та базах РФ, у травні — 33, а в червні — вже 28.

Проте справжній технологічний прорив ще попереду. Як заявив президент України Володимир Зеленський, новітні українські дрони Fire Point вже успішно уразили ворожі цілі на відстані до 2070 кілометрів. Ба більше, найближчим часом українські безпілотники зможуть дотягуватися до стратегічних об’єктів РФ на глибині до 3000 кілометрів, що фактично нівелює поняття «безпечного тилу» для Кремля.

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Раніше ми писали про те, як дрони Fire Point змінюють війну. В результаті українських дронових санкцій РФ втратила чверть нафтопереробки, а значить — мільярдних прибутків, які йдуть на війну.

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