“Москва таки ляже”: “Мадяр” показав, чим били по столиці РФ та жорстко попередив Кремль

Напис на одному з українських дронів, які атакували Москву 18 червня / © Роберт Бровді «Мадяр»

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Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» прокоментував серію атак на Москву. Він показав один з дронів, які завдавали ударів, і попередив Кремль про загрозу в день виборів до Держдуми Росії.

Про це «Мадяр» написав у Мережі.

Російську столицю вже третю добу поспіль атакують безпілотники, завдаючи ударів по нафтопереробній інфраструктурі. Бровді назвав ці атаки «рецептом борщу відплати».

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«Москва таки ляже. І не на пляжі у Криму. Кремль то усвідомлює — недоторканих чи недосяжних зон меншає», — наголосив командувач СБС.

«Мадяр» також підкреслив, що Сили оборони України здійснюють «прагматичний скринінг та деструкцію» об’єктів паливно-енергетичної та військово-промислової інфраструктури ворога. За його словами, саме ці ресурси є ключовими для фінансування та підтримки війни проти України. Окрім цього, триває знищення систем ППО та ліквідація живої сили противника.

Також Бровді дав зрозуміти, що нові удари по Москві можуть збігтися у часі з виборами до Державної думи РФ.

«І так, до 14-18 вересня здалося б встигнути закріпити результат з огляду на історію: 1812 vs 2026, коли Москва палала і коли знов закріплятиме владу виборами. За абсолютної моральної переваги України над варварами», — попередив командувач СБС.

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Напис на одному з українських дронів, які атакували Москву 18 червня / © Роберт Бровді «Мадяр»

Атака на Москву 18 червня — що відомо

Ранкова атака 18 червня паралізувала Москву: місто здригалося від вибухів, росіяни в істериці фільмували прольоти безпілотників над будинками. Мер Сергій Собянін відзвітував про нібито «знищення» 43 дронів, проте наслідки кажуть про інше — у столиці РФ спалахнули пожежі, а в аеропортах запровадили повні обмеження на польоти. Головною ціллю атаки став московський НПЗ: місцеві жителі підтвердили займання кількох резервуарів.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чергову атаку дронів на московський НПЗ та інші об’єкти в РФ і на окупованих територіях, назвавши це «далекобійними санкціями». Він наголосив, що такі удари є справедливою відповіддю на ворожі обстріли українських міст і ефективним знищенням інфраструктури, яка живить російську воєнну машину. За словами глави держави, партнери Києва відзначають влучність цих операцій, тому РФ вже час завершувати війну та вдатися до реальних дипломатичних кроків.

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