Москва тисне холодом: Зеленський відреагував на масований удар РФ

Вночі проти 7 лютого армія РФ вкотре вдарила ракетами і безпілотниками про енергетиці у різних областях України. Основною ціллю росіян стали енергомережа, генерація та розподільчі підстанції. Окрім того, є руйнування є житлової та цивільної інфраструктури.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Кожного дня Росія може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари. Важливо, щоб на це реагували всі, хто підтримує тристоронні перемовини. Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом», — наголосив глава держави.

З його слів, під час цієї атаки російські військові запустили понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів.

Через обстріл сталися пошкодження енергетичної інфраструктури у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській областях. Окрім того, у Рівному пошкоджено багатоповерхівку, а в Ладижині Вінницької області — адмінкорпус аграрного коледжу. Росіяни також завдали ударів по Київщині та Харківщині.

Зеленський вкотре наголосив, що Україна потребує ракети до Patriot, NASAMS та інших систем. Адже, наголосив він, «кожна партія допомагає нам пройти цю зиму».