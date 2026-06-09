"Москві час забиратися": Мельник жорстко проїхався по військових РФ в ООН і закликав їх усунути від місій

Андрій Мельник / © Укрінформ

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Включення ЗС РФ до списку ганьби за зґвалтування та інші форми сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, є підставою для відсторонення Росії від участі в миротворчих місіях під прапором ООН.

Про це постпред України при ООН Андрій Мельник сказав на засіданні Ради Безпеки, пише «Укрінформ».

«Яка ганьба для цієї безславної російської армії і так званих правоохоронних органів, котрі є не чим іншим, як бандою ґвалтівників», — наголосив постпред.

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За його словами, для України ці злочини не є новиною, оскільки систематично документуються від початку російської окупації Криму та частин Донецької і Луганської областей у 2014 році. Тепер ці факти незалежно перевірені й офіційно зафіксовані ООН.

Мельник процитував доповідь генсека, з якої випливає, що підтверджено: «310 випадків сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, включаючи зґвалтування, групові зґвалтування, каліцтво статевих органів, удари електричним струмом та побиття статевих органів стосовно 280 чоловіків, 26 жінок і чотирьох дівчат, скоєних російськими збройними та силовими структурами, включаючи Федеральну службу виконання покарань, Збройні сили Росії та Федеральну службу безпеки».

Мельник звернувся до російської делегації з пропозицією залишити Організацію Об’єднаних Націй, оскільки представники РФ висловили критику документів ООН щодо воєнних злочинів Москви.

«Якщо Росії незручно через всі рішення Генеральної Асамблеї, які вимагають безумовного виведення її військ, або, правильніше сказати, її воєнних злочинців з української землі, якщо Росія відкидає незалежні доповіді відповідних органів ООН, які викривають варварську політику Москви, можливо, настав час попрощатися і забиратися з ООН», — сказав постпред.

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Він підкреслив, що Російська Федерація ніколи належним чином не була прийнята до ООН: «Не думаю, що хтось у цій залі проливатиме сльози, коли Росія нарешті грюкне дверима й забереться геть. Щодня російський представник плює всім нам в обличчя своїми брехнями, тоді як ми ввічливо вдаємо, що це просто дощ».

Як нагадав дипломат, російські збройні сили вже тричі поспіль потрапляли до доповіді Генерального секретаря ООН щодо порушень стосовно дітей у збройних конфліктах.

«Тепер Росія внесена до списків у рамках двох ключових механізмів Ради Безпеки ООН — щодо дітей і збройних конфліктів та щодо сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом», — вказав Мельник.

За його словами, це рішення не може залишатися «тльки символічним жестом». Військова сила, яку Генеральний секретар вніс до списку за сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, не може й не повинна брати участь в операціях під прапором ООН, зазначив постпред, підкресливши, що «російський персонал має бути відсторонений від миротворчих та поліцейських місій ООН».

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Мельник детально розповів про останні російські обстріли українських міст, удар по сховищу відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні, а також спростував брехню про окупований Старобільськ, яку Москва намагається активно поширювати за наказом Путіна.

Відповідаючи на чергові заяви російської делегації про нібито інсценування різанини в Бучі, постпред України висловив думку, що в сучасній історії немає іншого воєнного злочину, який би був задокументований краще. «І це буде остаточним вироком для політичного керівництва Росії, тому що Буча — це ганьба, яку нестиме не лише ваш уряд, а й російський народ протягом десятиліть і століть», — заявив він, звертаючись до представників РФ.

Зазначимо, що у понеділок, 8 червня, Рада Безпеки ООН зібралася на прохання України на екстрене засідання через останню масовану російську атаку.

Нагадаємо, Сполучені Штати під час засідання Ради Безпеки ООН заявили, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну зазнало стратегічної невдачі.

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