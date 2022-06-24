"Москву бісить той факт, що Україна буде членом ЄС": Кулеба спрогнозував, чого тепер очікувати від Кремля

"Москву бісить той факт, що Україна буде членом ЄС": Кулеба спрогнозував, чого тепер очікувати від Кремля

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що начебто квола реакція Кремля на кандидатство України в ЄС є награною. Насправді ж, на думку українського дипломата, Росію "бісить цей факт".

Заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лавров про те, що їх нібито не цікавить кандидатство України на вступ до ЄС - "це прояв роздратування".

Таку думку висловив очільник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону у п'ятницю, 24 червня.

"Їхня кволість в реакції є награною. Насправді, Москву бісить той факт, що Україна буде членом ЄС. Згадайте, 30 років нас годували російським наративом про те, що Україна нікому не потрібна і що її ніхто не чекає в Європі, що ми повинні про це забути і розвернутися до РФ. І ось цих 30 років роботи просто у смітник, тому що Україна йде в ЄС. Це підтверджено тепер нарешті з боку самого Європейського Союзу. Тому вони кволо видають заяви, щоб показати, що їм байдуже. Їм глибоко не байдуже. Вони залюбки хотіли б зупинити цей процес, але цієї можливості не мають", - сказав Кулеба.

Також український дипломат відповів на заяву російського колеги. Кулеба підкреслив, що створити коаліцію проти країни-агресорки - це цілком правильне рішення.

"І ті заяви Лаврова - це прояв роздратування. Але коли є країна, яка стає агресором, проти неї формується коаліція держав, які хочуть поставити її на місце. Тому тут немає жодної проблеми в тому, що формується коаліція, але ця коаліція є проти держави, яка є агресором і злочинцем", - зауважив він.

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Нагадаємо, Україна офіційно отримала статус кандидата в члени ЄС. Відповідне рішення 23 червня ухвалила Європейська Рада на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі.

Згодом у Кремлі відреагували на рішення ЄС надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Європейський союз та НАТО формують коаліцію для війни з РФ.

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