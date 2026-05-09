Москву прикриває нове кільце ППО, а резиденцію Путіна стерли з карт - ЗМІ

Кремль заблюрив Валдай та оточив Москву сотнею зенітних комплексів до "побєдобєсія" / © Associated Press

Навколо столиці країни-агресорки Москви будують ще одне «кільце» з позицій ППО, що складається насамперед із зенітно-ракетних комплексів «Панцир».

Про це передає «Радіо Свобода» з посиланням на OSINT-експертів, які вивчали супутникові знімки московського регіону і сусідніх областей РФ.

На першу вежу нового «кільця» експерти натрапили ще 16 лютого, коли їм вдалося геолокувати фото сліду від ракети ППО під Каширою.

У виданні з’ясували, що наразі кількість систем ППО, яким оточили Москву від 2023 року, перевищила 100 одиниць.

Також повідомляється, що незадовго до 9 травня резиденцію Путіна на Валдаї заблюрили на карті «Яндекса».

© Радіо Свобода

Раніше «Яндекс» блюрив на супутниковій карті лише військові об’єкти і підприємства військово-промислового комплексу РФ.

У виданні з’ясували, що за роки війни з Україною валдайську резиденцію російського диктатора, де багато часу проводить його коханка Аліна Кабаєва з малолітніми синами Путіна, оточили більш як 25 системами ППО.

