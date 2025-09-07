Морські дрони РФ: Буданов оцінив результати ворога

Морський дрон / Ілюстративне фото / © скрін з відео

Росіяни понад півтора року працювали над розробкою морських дронів. Прикладом є «Зефір», який росіяни нещодавно застосували.

Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтервʼю Апостроф TV.

За словами очільника ГУР, росіяни змогли допрацювати кілька моделей.

«Цього слід було очікувати. Еволюція не може оминути одну сторону, так не буває», — пояснив Буданов.

Він додав, що безпілотники Magura продовжують вдосконалюватися. І до такої техніки росіянам ще далеко.

Раніше у ГУР розповіли, що готується протидію ворожим морським дронам. Як відомо, один із російських безекіпажних катерів уразив судно ВМС ЗСУ в гирлі Дунаю.

У розвідці констатували, що росіяни запозичують український досвід успішного застосування морських дронів для атак на судна.

«Ми це бачимо і стежимо за цим… Ми вже працюємо над майбутньою реалізацією протидії», — зауважив командир спецпідрозділу ГУР Group13 з позивним «Тринадцятий».