- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 251
- Час на прочитання
- 1 хв
Морські дрони РФ: Буданов оцінив результати ворога
У РФ є напрацювання в напрямку морських дронів.
Росіяни понад півтора року працювали над розробкою морських дронів. Прикладом є «Зефір», який росіяни нещодавно застосували.
Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтервʼю Апостроф TV.
За словами очільника ГУР, росіяни змогли допрацювати кілька моделей.
«Цього слід було очікувати. Еволюція не може оминути одну сторону, так не буває», — пояснив Буданов.
Він додав, що безпілотники Magura продовжують вдосконалюватися. І до такої техніки росіянам ще далеко.
Раніше у ГУР розповіли, що готується протидію ворожим морським дронам. Як відомо, один із російських безекіпажних катерів уразив судно ВМС ЗСУ в гирлі Дунаю.
У розвідці констатували, що росіяни запозичують український досвід успішного застосування морських дронів для атак на судна.
«Ми це бачимо і стежимо за цим… Ми вже працюємо над майбутньою реалізацією протидії», — зауважив командир спецпідрозділу ГУР Group13 з позивним «Тринадцятий».