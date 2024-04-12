"Мотиваційний пакет": народна депутатка розповіла, які плануються доплати й пільги для військових

Є надія, що ініціатива лише розширюватиметься.

Розширення "мотиваційного пакета", щоб він дійсно запрацював – це одне з завдань. Так, наступного дня після рішення Верховної Ради уряд прийняв постанову про додаткові 70 тисяч.

Про це в ефірі телемарафону сказала народна депутатка Євгенія Кравчук.

Вона наголосила, що це додатково до базової заробітної плати, яка складає 20-25 тисяч. Якщо людина перебуває на передовій, доплата становить: бойові 100 тисяч і 70 тисяч за перебування 30 днів на першій лінії.

"Тобто загалом це вже грошове забезпечення в районі 200 тисяч гривень. Також у законопроєкті є мотиваційні норми – наприклад, якщо підписується контракт, то видається сертифікат на купівлю авто", – говорить народна депутатка.

Якщо це чоловік мобілізований, продовжує вона, то у дружини за кредитом не буде жодної пені.

"Я дуже сподіваюся, що з часом цей мотиваційний пакет – грошове забезпечення, соціальне забезпечення, реабілітація воїнів – буде тільки розширюватися", – зауважує Кравчук.

Раніше Кабінет міністр затвердив доплату у розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців ЗСУ, які виконують бойові завдання "на нулі".

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