Мотлох до стелі і майже 40 котів: в Одесі жінка перетворила квартиру на смітник (відео)

Мотлох до стелі і майже 40 котів: в Одесі жінка перетворила квартиру на смітник (відео)

Сусіди зверталися до поліції.

В Одесі жінка отруює життя сусідів, вона перетворила своє житло на смітник і притулок для тварин.

Про це пише місцеве видання "УСИ".

У квартирі багатоповерхового будинку у селищі Котовського жінка тримає 37 котів і одного собаку, а також збирає гори сміття, якими забиті кухня, кімнати і навіть туалет.

Сусіди кажуть, що тварини справляють потребу прямо в кімнатах і сеча капає зі стелі. Собаку ніхто не виводить на вулицю.

З трикімнатної квартири сильно тхне.

Сусіди зверталися до поліції, просили втрутитися і зоозахисників, щоб ті забрали тварин. Утім, ніяких результатів це не принесло.

Сама жінка каже, що врятувала тварин від голодної смерті, тому віддавати їх вона не має наміру. Не вважає себе жінка і винною в тому, що робить, і які наслідки своїми діями завдає сусідам, мовляв, годує тварин вона за власні кошти, які заробляє на ринку.

Нагадаємо, у Київському районі Одеси комунальники вивезли з квартири психічно хворої жінки три самоскиди сміття.

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