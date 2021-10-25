Моторошна ДТП в Херсонській області: лікарі намагаються врятувати двох вцілілих хлопців, четверо - загинуло

Моторошна ДТП в Херсонській області: лікарі намагаються врятувати двох вцілілих хлопців, четверо - загинуло

Авто влетіло в дерево.

За життя двох 17-річних хлопців, яким вдалося вижити у моторошній аварії в Херсонській області, зараз борються лікарі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 25 жовтня.

Позашляховик, за кермом якого був 15-річний підліток, злетів із дороги та врізався в дерево. Удар був такої сили, що автівку розірвало на шматки.

На місці загинули четверо хлопців: сам водій, а також троє його пасажирів - 15, 20 і 21 років Ще двох 17-річних пасажирів з травмами шпиталізували.

Новини України: за життя двох 17-річних хлопців, яким вдалося вижити у аварії, зараз борються лікарі

Як повідомлялялося, на дорозі "Слобідка-Кульчіївецька - Врублівці" неподалік села Баговиця Кам’янець-Подільського району Хмельницької області сталась смертельна ДТП. Авто переїхало 17-річного хлопця.

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