Потяг Укрзалізниці / © Укрзалізниця

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У вівторок, 25 серпня, на Миколаївщині російський БПЛА влучив у приміський поїзд сполученням «Миколаїв — Долинська».

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

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За даними компанії, пасажири та локомотивна бригада не постраждали. Їх завчасно евакуювали.

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«Моніторинговий центр „Укрзалізниці“, який цілодобово стежить за повітряними загрозами та попереджає поїзні бригади про небезпеку, завчасно передав команду про евакуацію», — йдеться у заяві.

Станом на 10:30 на місці атаки працюють екстрені служби та залізничники, які ліквідовують наслідки атаки.

У поїзді було 70 пасажирів — деталі

Керівник правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський додав, що у потязі перебували 70 пасажирів та працівники компанії.

«Ворожий бпла поцілив у приміський потяг Миколаїв — Долинська. Була завчасно оголошена підвищена небезпека та евакуація. 70 пасажирів поїзду та залізничники — всі цілі», — зауважив він.

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РФ атакує потяги «Укрзалізниці» — що відомо

Нагадаємо, 23 серпня у Харківській області російський безпілотник атакував електропоїзд «Лозова — Харків». Внаслідок удару є загиблі та поранені.

А 13 серпня Росія завдала удару по потягу «Одеса — Дніпро» із пасажирами. У момент удару у потязі було 340 пасажирів, серед них — 67 дітей. Внаслідок удару на місці загинули двоє цивільних — працівники «Укрзалізниці». Це 50-річний машиніст та його 41-річний помічник.

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