Моторошна атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла (нові фото)

Руйнування у Запоріжжя після атаки 30 жовтня / © ДСНС

Через російську атаку по Запоріжжю 30 жовтня кількість постраждалих зросла до 15-ти. Під завалами перебуває одна людина.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Рятувальники підтвердили інформацію, що після обстрілу Запоріжжя під завалами перебуває ще одна людина.

«На жаль, кількість постраждалих зростає. Вже 15 поранених через російську атаку на Запоріжжя. Кожному надається допомога», — написав Федоров у Мережі.

Нагадаємо, у ніч поти 30 жовтня російські окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше 20 ударів дронами та вісім ракетних ударів. Зруйновано кілька поверхів гуртожитку, проводиться рятувальна операція. Спершу повідомлялося, що внаслідок атаки по допомогу звернулися 13 поранених мешканців.