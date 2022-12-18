Моторошна аварія на Миколаївщині: в авто потонули троє дорослих і двоє дітей, віком 5 і 7 років (фото)

Люди загинули на місці трагедії.

У с. Кінецьпіль Первомайської територіальної громади Первомайського району Миколаївської області у неділю, 18 грудня, сталась ДТП, в якій загинуло п'ятеро людей.

Про це повідомили в ДСНС України та Нацполіції Миколаївської області.

Автомобіль Mitsubishi Sigma 18 грудня орієнтовно о 14:00 злетів з моста та впав у річку Кодема. На місці трагедії загинуло п'ятеро, серед яких є малі діти.

За даними поліції, 29-річний водій автомобіля не впорався з керуванням, через що транспорт впав у річку. На місці трагедії загинув водій, дві жінки та двоє дівчат, віком 5 і 7 років.

Фото: Facebook/ ДСНС України

"Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб", - повідомили у поліції.

Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області

На місці події працювали рятувальники, які деблокували тіла загиблих та за допомогою крана витягнули автомобіль із річки. Триває слідство.

Фото: Facebook/ ДСНС України

Нагадаємо, на Рівненщині 24-річна водійка Jeep Cherokee збила насмерть 3-річну дівчинку. Трагедія сталась на очах у батьків дитини.

Також у Рівненському районі автомобіль наїхав на 11-річного хлопчика. Від отриманих травм малолітній загинув на місці події.

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