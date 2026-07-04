Смертельна аварія на трасі Одеса-Миколаїв / © Національна поліція України

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Поліцейські розшукали водія кросовера, який, імовірно, спровокував ДТП між вантажівкою та маршруткою на трасі Одеса — Київ, в якій загинуло 12 людей.

Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними свідків, смертельна автоаварія могла статися через порушення правил дорожнього руху водієм Nissan Murano, який рухався у зустрічному напрямку відносно мікроавтобуса.

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Правоохоронці організували спеціальну операцію та розшукали водія кросовера. За інформацією поліції, він, ймовірно, спричинив автопригоду та втік із місця події.

«Внаслідок зіткнення транспортних засобів 49-річний водій та 8 пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. З травмами різного ступеня тяжкості каретою швидкої медичної допомоги медики доставили до лікарні ще 9 громадян — 49-річного водія вантажівки та пасажирів мікроавтобуса віком від 15 до 67 років», — розповіли деталі у поліції.

Станом на 13:00 відомо, що у лікарні померли ще троє громадян.

Смертельна аварія з маршруткою на трасі Одеса-Миколаїв — що відомо

Нагадаємо, вранці 4 липня на автодорозі «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» між селами Красне та Нечаяне сталася смертельна ДТП. Зіткнулися мікроавтобус Mercedes Sprinter із людьми та вантажний автомобіль Volvo.

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У поліції розповіли, що попередньо водій маршрутки допустив виїзд за межі проїзної частини, тоді перекинувся та вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою. Тоді було відомо про 9 загиблих та 8 постраждалих.

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