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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3803
Час на прочитання
1 хв

Моторошна ДТП із багатьма жертвами на трасі Одеса-Миколаїв: водій втік — нові шокувальні деталі

За словами свідків, до смертельної аварії може бути причетний ще один учасник — це водій легковика, який виїхав на «зустрічку», де в той момент рухалася маршрутка.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Смертельна аварія на трасі Одеса-Миколаїв

Смертельна аварія на трасі Одеса-Миколаїв / © Національна поліція України

Поліцейські розшукали водія кросовера, який, імовірно, спровокував ДТП між вантажівкою та маршруткою на трасі Одеса — Київ, в якій загинуло 12 людей.

Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними свідків, смертельна автоаварія могла статися через порушення правил дорожнього руху водієм Nissan Murano, який рухався у зустрічному напрямку відносно мікроавтобуса.

Правоохоронці організували спеціальну операцію та розшукали водія кросовера. За інформацією поліції, він, ймовірно, спричинив автопригоду та втік із місця події.

«Внаслідок зіткнення транспортних засобів 49-річний водій та 8 пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. З травмами різного ступеня тяжкості каретою швидкої медичної допомоги медики доставили до лікарні ще 9 громадян — 49-річного водія вантажівки та пасажирів мікроавтобуса віком від 15 до 67 років», — розповіли деталі у поліції.

Станом на 13:00 відомо, що у лікарні померли ще троє громадян.

Смертельна аварія з маршруткою на трасі Одеса-Миколаїв — що відомо

Нагадаємо, вранці 4 липня на автодорозі «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» між селами Красне та Нечаяне сталася смертельна ДТП. Зіткнулися мікроавтобус Mercedes Sprinter із людьми та вантажний автомобіль Volvo.

У поліції розповіли, що попередньо водій маршрутки допустив виїзд за межі проїзної частини, тоді перекинувся та вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою. Тоді було відомо про 9 загиблих та 8 постраждалих.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
3803
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