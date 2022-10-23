Моторошна ДТП на Чернігівщині: загинув водій інкасаторського авто (фото)

На автодорозі "Славутич-Чернігів" неподалік села Ковпита зіткнулися два автомобілі. Один із водіїв не вижив.

На трасі "Славутич-Чернігів" неподалік села Ковпита зіткнулися дві автівки. Внаслідок ДТП водій інкасаторської машини загинув на місці. Ще шестеро людей перебувають у лікарні.

Про це повідомили у поліції Чернігівської області.

З’ясувалося, що 73-річний водій Mazda при виїзді з другорядної на головну дорогу не виконав вимогу дорожнього знаку. Автівка виїхала на перехрестя з дорогою "Славутич-Чернігів" та зіткнулася з інкасаторським автомобілем Ford.

Внаслідок аварії 53-річний водій інкасаторського автомобіля загинув від отриманих травм.

До лікарні були доправлені двоє пасажирів цього ж авто, а також водій Mazda та троє його пасажирів.

Слідчий відкрив провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Стаття передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Раніше стало відомо, що поблизу Львова у ДТП загинули двоє хлопців, ще двоє отримали травми і госпіталізовані до реанімації.

Смертельна ДТП на Одещині – загинули обидва водії

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