Моторошна ДТП на Харківщині: легковик вилетів на зустрічну смугу, двоє загиблих 

Водій не впорався з керуванням.

В Ізюмському районі сталася смертельна ДТП - легковик виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автівкою, яка їхала назустріч. У результаті автотрощі загинули дві людини, які перебували в легковику.

Про це повідомили у поліції Харківщини.

ДТП сталася на автошляху "Київ-Харків-Довжанський" між селами Кам’янка та Долина Ізюмського району.

"Автомобіль Chevrolet Aveo під керуванням 59-річного мешканця селища Борова виїхав на смугу зустрічного руху, де не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем Lexus, яким керував 23-річний мешканець міста Слов’янськ. Від отриманих внаслідок ДТП травм водій Chevrolet Aveo та 52-річний пасажир загинули на місці події", - повідомили у поліції.

Фото: ГУ НП в Харківській області

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Харківській області, поблизу села Новопавлівка, сталася серйозна ДТП. Там зіткнулися одразу три автомобілі: легковик, мікроавтобус та вантажівка.

Читайте також: