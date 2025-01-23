Моторошна ДТП на Хмельниччині: загинула матір з 8-річною донькою

На трасі не розминулися дві автівки.

Біля села Міцівці Кам’янець-Подільського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення двох легковиків загинули 32-річна жінка та її 8-річна донька.

Про це повідомила пресслужба поліції Хмельницької області.

За даними слідства, зіткнулися автомобілі Fiat Linea, яким керувала 32-річна жителька міста Чернівці, та Mercedes Benz Vito під керуванням 43-річного чоловіка.

"Водійка Fiat та її 8-річна донька загинули на місці події. Водій автомобіля Mercedes та його 25-річна пасажирка травмувалися, медики доправили їх до лікарні", – зазначають правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації, що спричинило загибель кількох людей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, на Львівщині квадроцикл впав у річку, загинула дитина.

Читайте також: