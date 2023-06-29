Моторошна ДТП: на Кіровоградщині фура влетіла у чотири автомобілі, загинуло 11-місячне немовля (фото)

У Кіровоградській області сталась масштабна ДТП: водій вантажівки влетів у дві фури та два легкових автомобілі. На місці аварії загинуло 11-місячне немовля, ще троє людей отримали травми.

Про це повідомляє прокуратура Кіровоградської області.

За даними слідчих, ДТП сталась 27 червня на трасі "Стрий-Тернопіль-Дніпро-Ізварине" на території Новоархангельської громади Кіровоградщини. Там вантажівка здійснила аварійну зупинку. Інші автомобілі теж зупинились, щоб здійснити проїзд. Проте водій вантажівки MAN на швидкості врізався у ці транспортні засоби - дві фури та два легкових автомобілі.

ДТП на Кіровоградщині / Фото: Прокуратура Кіровоградської області

У ДТП загинув 11-мсячний хлопчик, який їхав у Renault Logan. Ще троє людей, які були в цьому авто, отримали різні травми. Водія вантажівки MAN затримали. 29 червня суд обиратиме йому запобіжний захід.

"За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури водієві MANа повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого та заподіяли тяжкі тілесні ушкодження (ч.2 ст.286 КК України)", - йдеться у повідомленні.

У ДТП загинув 11-місячний хлопчик / Фото: Прокуратура Кіровоградської області

Нагадаємо, у Кіровоградської області, поблизу селища Новгородка, 25 червня в аварії загинули троє 17-річних дівчат, автомобілем керував п’яний поліцейський. Підозрюваний віз сімох підлітків з випускного.

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