Моторошна ДТП на Львівщині: загинув чоловік, а серед постраждалих двоє дітей

Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 січня, близько 09.25, на автодорозі "Броди-Радехів-Шептицький" поблизу села Корчин Шептицького району.

Про це повідомила поліція Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Mazda CX-7, яким керував 30-річний мешканець Шептицького, та вантажівки MAN під керуванням 57-річного жителя Радехова.

"Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика загинув на місці події, а його пасажири – два чотирирічні хлопчики, мешканці Шептицького, – отримали легкі тілесні ушкодження", – йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Місце аварії

Нагадаємо, в Ізмаїлі сталася ДТП - водій насмерть збив 16-річну дівчину.

Читайте також: