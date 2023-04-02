Моторошна ДТП на Миколаївщині: водій втопив патрульну поліцейську у каналі і втік з місця аварії

Жінка загинула на місці.
На об’їзній дорозі автошляху Т-15-06 "Миколаїв – Доманівка – Берізки", біля села Ковалівка Ольшанської громади, сталася смертельна ДТП.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
"Водій автомобіля "ВАЗ-2106", перебуваючи у стані сп’яніння, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини та здійснив з’їзд у канал для забору води насосної станції, де вказаний автомобіль затонув", - йдеться у повідомленні відомства.
Внаслідок аварії 29-річна пасажирка, співробітник патрульної поліції, загинула на місці. Водій отримав незначні ушкодження та покинув місце пригоди. Водія затримано.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.
Нагадаємо, у Чернігівській області сталася ДТП. Водій за кермом Audi A6 не дотримався безпечної швидкості руху та наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині дороги поряд з велосипедом.
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