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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3397
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Моторошна ДТП на Миколаївщині: троє загиблих (фото)

На трасі не розминулися автівка та вантажівка. Під час зіткнення загинули всі, хто перебував у легковику.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці аварії

На місці аварії

На автодорозі Н-11 Дніпро — Миколаїв, поблизу села Виноградівка, сталася смертельна ДТП.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

На трасі зіткнулися автівка Peugeot та вантажівка DAF.

«Унаслідок зіткнення 41-річний водій Peugeot та дві його пасажирки 39 та 15 років загинули на місці події, керманич вантажівки не постраждав», — йдеться у повідомленні відомства.

В аварії загинули троє осіб

В аварії загинули троє осіб

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, на Львівщині патрульні збили неповнолітнього. Хлопець вижив, але потрапив до лікарні.

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