Моторошна ДТП на Миколаївщині: троє загиблих (фото)

На місці аварії

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На автодорозі Н-11 Дніпро — Миколаїв, поблизу села Виноградівка, сталася смертельна ДТП.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

На трасі зіткнулися автівка Peugeot та вантажівка DAF.

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«Унаслідок зіткнення 41-річний водій Peugeot та дві його пасажирки 39 та 15 років загинули на місці події, керманич вантажівки не постраждав», — йдеться у повідомленні відомства.

В аварії загинули троє осіб

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, на Львівщині патрульні збили неповнолітнього. Хлопець вижив, але потрапив до лікарні.