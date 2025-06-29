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Моторошна ДТП на Миколаївщині: троє загиблих (фото)
На трасі не розминулися автівка та вантажівка. Під час зіткнення загинули всі, хто перебував у легковику.
На автодорозі Н-11 Дніпро — Миколаїв, поблизу села Виноградівка, сталася смертельна ДТП.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
На трасі зіткнулися автівка Peugeot та вантажівка DAF.
«Унаслідок зіткнення 41-річний водій Peugeot та дві його пасажирки 39 та 15 років загинули на місці події, керманич вантажівки не постраждав», — йдеться у повідомленні відомства.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії.
Нагадаємо, на Львівщині патрульні збили неповнолітнього. Хлопець вижив, але потрапив до лікарні.