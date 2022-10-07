Моторошна ДТП на Одещині: водій розтрощив автівку та вбив пасажирку (фото)

В Одеській області напередодні сталася смертельна аварія. Водій не впорався з керуванням. Одна пасажирка померла на місці.

В Одеській області – на трасі біля одного з сіл Саф’янівської ОТГ – трапилася ДТП.

Про це повідомила поліція Одеської області.

Попередньою встановлено, що 51-річний водій легкового автомобіля Toyota не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де зіткнувся з деревом.

В салоні легковика перебували дві пасажирки. 58-річна жінка від отриманих травм померла на місці, іншу разом з водієм доправили до місцевої лікарні. Чоловік - у важкому стані.

Фото: ГУ Національної поліції в Одеській області

Наразі слідчі встановлюють всі обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Сквирі Білоцерківського району Київської області водій збив двох дівчаток, після чого намагався втекти з місця події. Одна дівчинка загинула на дорозі, іншу намагалися врятувати, але вона теж не вижила.

Смертельна ДТП на Одещині – загинули обидва водії

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