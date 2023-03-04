Моторошна ДТП на Полтавщині: в автівці живцем згоріли троє людей (фото)

Водій влетів у дерево.
На автодорозі поблизу с. Ковалівка Кременчуцького району сталася смертельна ДТП. Легковий автомобіль виїхав за межі проїзної частини та внаслідок зіткнення з деревом загорівся.
Про це повідомили у ДСНС Полтавської області.
"Бійці ДСНС, які прибули на виклик, загасили пожежу та за допомогою гідравлічного інструменту деблокували з понівеченого автомобіля тіла загиблих. Загинуло три особи", - йдеться у повідомленні.
Причини й обставини аварії наразі встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у Чернівецькій області в аварії загинув водій мотоцикла. Хлопцеві було 15 років.
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