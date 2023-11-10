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Моторошна ДТП: на Рівненщині підліток загинув на очах у рідного брата

Моторошна ДТП: на Рівненщині підліток загинув на очах у рідного брата

На місці аварії / Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

Мотоцикл хлопець купив декілька днів назад.

На Рівненщині внаслідок зіткнення з деревом загинув 15-річний мотоцикліст. 

Про це повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

Аварія сталась в селі Глибока Долина Демидівської громади (орієнтовно за 8 км від Демидівки).

"15-річний місцевий житель, водій мотоцикла Іж, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та на заокругленій ділянці дороги виїхав за межі проїзної частини, де врізався у придорожнє дерево", – зазначили у поліції.

Поїздку бачив рідний брат, який і викликав "швидку". Однак, від отриманих травм хлопець, який був без мотошолому, загинув на місці. Відомо, що мотоцикл підліток придбав лише три дні тому.

Нагадаємо, на Черкащині водій на смерть збив 9-річного хлопчика, який їхав до репетитора.

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Аваріі та ДТП
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