Моторошна ДТП: на Рівненщині підліток загинув на очах у рідного брата

На Рівненщині внаслідок зіткнення з деревом загинув 15-річний мотоцикліст.

Про це повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

Аварія сталась в селі Глибока Долина Демидівської громади (орієнтовно за 8 км від Демидівки).

"15-річний місцевий житель, водій мотоцикла Іж, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та на заокругленій ділянці дороги виїхав за межі проїзної частини, де врізався у придорожнє дерево", – зазначили у поліції.

Поїздку бачив рідний брат, який і викликав "швидку". Однак, від отриманих травм хлопець, який був без мотошолому, загинув на місці. Відомо, що мотоцикл підліток придбав лише три дні тому.

Нагадаємо, на Черкащині водій на смерть збив 9-річного хлопчика, який їхав до репетитора.

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