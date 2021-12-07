Моторошна ДТП під Черніговом, де загинуло 13 осіб: тіла 4 людей не можуть ідентифікувати

Моторошна ДТП під Черніговом, де загинуло 13 осіб: тіла 4 людей не можуть ідентифікувати

Родичі покійних не прийшли на розпізнавання тіл.

Чотирьох людей, які загинули в моторошній ДТП у Чернігівській області й досі не ідентифікували. Загалом у масштабній аварії загинуло 13 осіб.

Також читайте Наймасштабніша ДТП за рік: як почуваються потерпілі та що стало причиною трагедії під Черніговом

Про це у коментарі "Суспільному" повідомив директор департаменту цивільного захисту Чернігівської ОДА Сергій Болдирев.

За даними посадовця, станом на 18 годину 7 грудня не вдалось встановити особи 4 людей, які загинули в моторошній ДТП.

"Від завтра робота штабу – розпізнавання тіл загиблих. Не всі родичі з’явилися", - повідомив Сергій Болдирев.

Нагадаємо, поблизу села Брусилів Чернігівського району у страшну ДТП потрапили маршрутка та вантажівка. За останніми даними, 13 людей загинули, ще восьмеро постраждали. Водій маршрутки загинув, а вантажівки – вижив.

Також аварію, яка забрала життя 13 людей і травмувала ще сімох, завтра на Чернігівщині оголосили день жалоби. Наразі ця ДТП є наймасштабнішою за кількістю жертв у цьому році.

Читайте також: