Моторошна ДТП під Черніговом: водій маршрутки загинув, а вантажівки – вижив

За останніми даними рятувальників, загинули 13 пасажирів маршрутки.

Внаслідок ДТП під Черніговом, що призвела до загибелі 13 людей та травмування вісьмох, водій маршрутки загинув, а вантажівки – вижив.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні ДСНС в Чернігівській області.

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"Є інформація, що водій вантажівки вижив, водій маршрутки загинув", - уточнили в ДСНС.

Як повідомляє ТСН.ua, стан 5 постраждалих важкий та критичний - наразі вони в операційних та інтенсивній терапії - серед них і водій фури. Ще один постраждалий - це 16 річний хлопчик, він у дитячій лікарні.

Керівник обласної прокуратури області Сергій Василина назвав попередню причину ДТП. З його слів, один із ймовірних факторів, що могли спричинити аварію – погодні умови.

"Але вже є питання до стану дорожнього покриття і служб, які повинні обслуговувати дорогу. А також до технічного стану автобуса", – повідомив Сергій Василина.

Як уточнив він у коментарі Суспільному, попередньо, враховуючи обставини аварії, фуру занесло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з маршруткою.

Наразі місці аварії працює слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія. Встановлюються причини та обставини ДТП.

На час роботи поліції та аварійно-рятувальних служб рух ділянкою автодороги перекрито в обох напрямках. Поліцейські організували об’їзд місця події ділянкою автодороги Городня–Сновськ–Березне та у зворотному напрямку. Рух транспорту буде відновлено після завершення комплексу слідчо-оперативних заходів.

Нагадаємо, на трасі "Чернігів-Мена-Сосниця-Грем'яч" біля Чернігова в районі села Брусилів маршрутка Mercedes Sprinter з пасажирами зіткнулася з фурою. Маршрутка рухалася за маршрутом Сосниця - Чернігів.

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