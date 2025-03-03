Моторошна ДТП у Дніпрі: що розповів водій одного з авто (відео)

У Дніпрі на вулиці Нечуя-Левицького сталася масштабна дорожня пригода із зіткненням пʼятьох транспортних засобів. Вже відомо про трьох травмованих людей.

Про це йдеться у відео ТСН.ua.

За даними поліції, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали водій легковика та два пасажири маршрутного автобуса.

ДТП у Дніпрі 3 березня: Фото: скрин відео ТСН

Що відомо про ДТП та постраждалих у Дніпрі

Два буса, легковик та позашляховик чекали на зелений сигнал світлофора, коли у них ззаду на повній швидкості вʼїхала вантажівка.

Від удару легковик влетів під маршрутку, зачепило також сусідній позашляховик та ще одну маршрутку.

55-річна жінка, яка перебувала за кермом легкової автівки, дістала травми та забої. Пасажирка однієї з маршруток шпиталізована із черепно-мозковою травмою, ще один пасажир — із травмою ноги. Винуватець масового зіткнення не постраждав. В 53-річного чоловіка виявили сильне алкогольне спʼяніння. Чому в такому стані сів за кермо вантажівки, відповідати відмовився.

Водій маршрутки Сергій підтвердив, що вантажівка влетіла в його авто, під час зупинки на світлофорі Фото: скрин відео

Водій маршрутки Сергій підтвердив, що вантажівка влетіла в його авто, під час зупинки на світлофорі. Він також зазначив, що чоловік, який сидів за кермом фури, був у нетверезому стані.

"Ми зупинилися на червоне світло. Він п'яний (водій вантажівки — ред.), їхав без гальмування і в'їхав у "Форд". Той — під маршрутку і нас потягнуло, розвернуло. У мене в салоні було п'ять людей, вони не постраждали", — сказав Сергій.

За словами водія, кермувальник вантажівки "навіть не міг говорити".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Від УДАРУ МАРШРУТКА ПРОСТО ЗЛЕТІЛА! Епічна ДТП в ДНІПРІ через П’ЯНОГО ВОДІЯ ФУРИ

У поліції "Суспільному" підтвердили, що водій був напідпитку. Прилад драгер виявив 2,29 проміле алкоголю в організмі чоловіка, що перевищує норму у понад 11 разів. Чоловіка затримали та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Від удару маршрутка просто злетіла! Епічна ДТП в Дніпрі через п'яного водія фури

Нагадаємо, у Києві затримали водія, який спричинив ДТП і травмував трьох пасажирів.

Читайте також: