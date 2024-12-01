Моторошна ДТП у Дніпрі: водій BMW збив чотирьох людей, серед загиблих – дитина

За інформацію місцевих ЗМІ, водій навіть не намагався загальмувати.

У Дніпрі машина на великій швидкості збила 4 людей на пішохідному переході.

Про це стало відомо з соціальних мереж.

Пишуть про трьох загиблих, серед яких дитина. Четвертого чоловіка відвезли в лікарню.

Також читайте Легковик розірвало навпіл: на Вінниччині сталася моторошна ДТП

За словами очевидців, світлофори не працювали, але водій авто навіть не намагався загальмувати.

Подробиці ДТП наразі невідомі.

Нагадаємо, на Тернопільщині сталась смертельна аварія за участю вантажівки та легковика. Одна людина загинула, ще двоє госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Читайте також: