Моторошна ДТП у Дніпрі, яка забрала життя 10-річної дівчинки: скандальні деталі про водія та його батька

Машина на великій швидкості в районі зупинки громадського транспорту зіткнулася з іншим авто, яке здійснювало розворот. Внаслідок аварії на місці події загинула 10-річна дівчинка. Кажуть, що за кермом автівки, яка влетіла в іншу, сидів "порушник зі стажем", який є сином місцевого бізнесмена.

Всі подробиці моторошного інциденту – читайте в ексклюзиві TSN.UА.

Моторошна ДТП у Дніпрі

Пізно ввечері 1 грудня у Дніпрі машина на великій швидкості в районі зупинки транспорту влетіла в інше авто, яке здійснювало розворот. Тоді ж місцеві пабліки написали про трьох загиблих, серед яких – дитина. А четвертого чоловіка нібито відвезли до лікарні. Згодом стало відомо, що внаслідок ДТП загинула дівчинка, інші пасажири дістали поранення. Це кадри 18+.

Поліція затримала водія

Того ж дня поліція затримала водія, який вчинив смертельну ДТП, йдеться у повідомленні Нацполіції. Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW в районі зупинки громадського транспорту "Дитячий комбінат" допустив зіткнення з автомобілем Ford, який у той момент розвертався. Внаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна пасажирка автомобіля Ford. Водій автівки Ford і ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, дістали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано до лікарні:

"Керманича автомобіля BMW правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування".

Нові деталі про водія

А вже 2 грудня в Telegram-каналі "Дніпро оперативний" опублікували нові деталі щодо водія, який, ймовірно, був винуватцем аварії. Зазначається, що водієм, за попередніми даними, є 17-річний Арсеній Бессонов, який не мав законного права сідати за кермо. Він активно вів соцмережі, де ділився кадрами з іномаркою BMW.

У повідомленні телеграм-каналу йдеться про те, що батько Арсенія – Олег Бессонов, місцевий бізнесмен, якого звинувачують у причетності до тіньових схем з фіктивними ФОПами. Два тижні тому підприємець і сам пережив аварію та був визнаний невинним. Сам Арсеній, за даними соцмереж, влітку вже фігурував в іншій ДТП. Тоді він начебто збив людей на пішохідному переході та втік, але справу кваліфікували як адміністративне порушення. На оприлюдненому відео видно, як чорна автівка BMW збиває двох осіб на пішохідному переході поблизу зупинки. Не зупиняючись, машина з кількома пасажирами прямує далі. Постраждалих згодом забрала "швидка".

В Telegram-каналі "ХДніпро" опублікували скриншоти документів Бессонова та інформації про суд за попередньою справою. З них відомо, що хлопець 2007 року народження. Повноліття він досягне в лютому 2025 року. Зазначу, що офіційного підтвердження цієї інформації на момент підготовки випуску немає.

Реакція нардепа

На ситуацію відреагував народний депутат Олексій Гончаренко, припустивши, що неповнолітній Бессонов їздив за кермом без посвідчення завдяки хабарю. Він закликав до відставок правоохоронців, які допустили смертельну ДТП, не затримавши підлітка після першого випадку:

"Мають бути відставки. Це не жарти. Ну а сам хлопець має відповісти вже по закону. "Замʼяти" тепер нічого не вийде".

Смертельна ДТП у столиці

Нагадаємо, днями моторошна аварія сталася і у столиці, внаслідок якої одній людині відірвало голову. Про це повідомляє Київ ІНФО. Повідомляється, що автівка марки Porsche на шаленій швидкості влетіла в зупинку швидкісного трамваю Польова. Очевидці ДТП повідомили, що одній людині відірвало голову, а тіла інших загиблих були затиснуті в салоні.

Ще одна жахлива ДТП у Києві трапилася 21 листопада. Нетверезий водій збив на пішохідному переході 14-річну дівчинку та втік з місця ДТП. За даними поліції, на вулиці Остафія Дашкевича 33-річний водій автомобіля Fiat Toledo не зупинивcя на червоний сигнал світлофора та скоїв наїзд на дівчинку, яка переходила дорогу. Після скоєного чоловік хотів втекти, однак йому це не вдалося.

В якому стані дівчинка

Внаслідок автопригоди школярка отримала тілесні ушкодження у вигляді перелому тазової кістки та була госпіталізована до лікарні. Правоохоронці повідомили, що порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння – прилад "Драгер" показав 2,33 проміле.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п’яти років.

Смертельна ДТП

Нещодавно Україну сколихнула новина про ще одну ДТП. У Хмельницькому водій "BMW" на швидкості влетів у зупинку. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали і публікують відео.

Подія трапилася на зупинці Перемоги по вул. Зарічанській близько 8 години ранку 18 листопада. Від удару зупинка розтрощена, вмить вона склалася, немов картковий будиночок. Згодом стало відомо, що перед цим водій допустив зіткнення з двома автівками. В поліції розкрили моторошні подробиці.

Внаслідок ДТП троє жінок (60, 56 і 53 років), які стояли в той момент на зупинці, від отриманих травм загинули. В поліції заявили, що водій перебував за кермом з явними ознаками сп’яніння. Поліцейські затримали його на місці події.

ДТП у Луцьку

Подібний інцидент трапився і на Волині. Пізно ввечері, 17 листопада, в Луцьку п'яний водій не впорався з керуванням та в'їхав у групу людей, які стояли на узбіччі. Про це повідомили очевидці в соцмережах.

Аварія сталася на проспекті Соборності біля РАЦСу. Водій намагався здійснити поворот з вулиці Молоді, але не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль вилетів на узбіччя. За попередніми даними, у постраждалих минулося без серйозних травм.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "СМЕРТЕЛЬНА ДТП У ДНІПРІ! За кермом був НЕПОВНОЛІТНІЙ МАЖОР?! Моторошні деталі про водія!"

Раніше на Вінниччині п'яний водій на Mitsubishi вчинив ДТП. Він перекинувся на трамвайні колії.

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