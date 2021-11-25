Моторошна ДТП: у Харкові фура із щебенем перекинулась та розчавила таксі, в якому було троє людей (фото)

Моторошна ДТП: у Харкові фура із щебенем перекинулась та розчавила таксі, в якому було троє людей (фото)

Вантажівку ще не підняли із розтрощеного автомобіля.

У Харкові на окружній дорозі 25 листопада вантажівка із щебенем перекинулась посеред дороги та розчавила автомобіль таксі, у якому було троє людей.

Про це повідомляє "Суспільне".

Директор харківського Центру екстреної допомоги Віктор Забашта розповів, що наразі медикам відомо про одного потерпілого. Проте вантажівку ще не підняли із розтрощеного таксі.

"Я не знаю, що буде, коли піднімуть вантажівку. Поки що відомо про одного чоловіка, який отримав різані рани та перелом кисті, він з якоїсь з автівок. За нашими даними, у ДТП потрапили три легковики та вантажівка", - сказав Віктор Забашта.

Фото: "Труха Харків"

Речник ДСНС Харківської області Євген Василенко повідомив, що на момент ДТП у таксі перебувало троє людей: водій та двоє пасажирів. Наразі вантажівку ще не підняли із розтрощеного автомобіля.

Фото: "Труха Харків"

Видання Newsroom з посиланням на службу таксі повідомляє, що в салоні автомобіля були водій та бабуся із онуком.

Читайте також: