Моторошна ДТП у Харкові: тіла загиблих вирізали рятувальники

В результаті зіткнення двох автівок загинуло троє людей.

У Харкові рятувальникам довелося вирізати тіла трьох загиблих у ДТП на кільцевій дорозі Харкова поблизу села Черкаська Лозова Малоданилівської громади.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Харківської області.

ДТП сталася близько 8:30 ранку. Зіткнулися 2 автомобіля: Kia Optima та Toyota Camry. Внаслідок зіткнення загинуло 3 людей: водій та пасажирка Toyota та водій Kia. Крім того постраждали 2 дітей, віком приблизно 2-3 роки. Вони з різними травмами госпіталізовані до Харкова.

"За викликом прибули рятувальники. Вони за допомогою спецзасобів деблокували тіла загиблих для проведення подальших слідчих дій", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, що у Запорізькій області автомобіль на швидкості влетів у дерево. Легковик розірвало на частини, загинуло двоє людей.

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