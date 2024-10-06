Моторошна ДТП у Харкові: водій відправив на той світ двох пасажирів (фото)

У Харкові сталася смертельна ДТП - загинули двоє осіб.

Про це повідомили у поліції регіону.

Аварія трапилася близько 22:30 по вулиці Шевченка. За кермом перебував 32-річний чоловік. Чоловік на автомобілі "ВАЗ" виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся.

"Загинули двоє пасажирів - 37 та 39-річні чоловіки. Водій автомобіля, 19 та 42-річні пасажири зазнали тілесних ушкоджень. Їх доправили до медичного закладу", - йдеться у повідомленні відомства.

За цим фактом слідчим слідчого управління ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Наразі всі обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, на Рівненщині автоцистерна врізалась у блокпост, загинув поліцейський.

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