Моторошна ДТП у Харкові: водій відправив на той світ двох пасажирів (фото)

Керманич автівки потрапив до лікарні.
У Харкові сталася смертельна ДТП - загинули двоє осіб.
Про це повідомили у поліції регіону.
Аварія трапилася близько 22:30 по вулиці Шевченка. За кермом перебував 32-річний чоловік. Чоловік на автомобілі "ВАЗ" виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся.
"Загинули двоє пасажирів - 37 та 39-річні чоловіки. Водій автомобіля, 19 та 42-річні пасажири зазнали тілесних ушкоджень. Їх доправили до медичного закладу", - йдеться у повідомленні відомства.
За цим фактом слідчим слідчого управління ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.
Наразі всі обставини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, на Рівненщині автоцистерна врізалась у блокпост, загинув поліцейський.
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