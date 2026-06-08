Моторошна ДТП у Києві: водію, який влетів у підземний перехід, обрали запобіжний захід

Водій смертельної ДТП у Києві / © Олексій Білошицький

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У понеділок, 8 червня, у Шевченківському районному суді Києва обрали запобіжний захід водію Павлу Плешивцеву, який спричинив смертельну ДТП у Соломʼянському районі на Чоколовському бульварі — 60 діб під вартою без права на заставу. Тоді загинуло четверо людей: двоє поліцейських, жінка та 12-річний хлопчик.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua із зали суду.

Чоловіка відправили під варту до 03.08.29 включно, без права на внесення застави.

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Його адвокат — Євген Мельниченко, який раніше виступав у суді захисником винуватиці резонансної ДТП у Харкові Олени Зайцевої. За словами адвоката, його підзахисний «не радий, що залишився живий» в моторошній ДТП, яку створив.

Підозрюваний у смертельній аварії брав участь у засіданні лежачи у супроводі двох медиків. За його словами, під час ДТП він знепритомнів.

Прокурор Антон Єфімов вимагав застосування запобіжного заходу щодо чоловіка — 60 діб без визначення застави. Окрім того, за його словами, у машині водія на момент аварії перебувала пасажирка. Вона у лікарні.

Моторошна аварія у Києві — що відомо

Вдень 5 червня у Києві у Соломʼянському районі на Чоколовському бульварі легковий автомобіль на швидкості злетів із проїжджої частини та влетів у підземний пішохідний перехід, де перебували люди.

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Внаслідок ДТП на місці загинуло четверо людей: 12-річний хлопчик, син військового, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 роки. Також було травмовано двох чоловіків та жінку, які наразі перебувають у лікарні.

За кермом Mercedes, за даними ЗМІ, перебував Павло Плешивцев, керівник релігійної громади. За даними одного з керівників патрульної поліції Олексія Білошицького, на рахунку чоловіка зафіксовано 39 порушень ПДР, з них переважна частина — саме за перевищення швидкості.

Страшна аварія викликала хвилю обурення в українському суспільстві. Українці закликають владу до негайного підвищення штрафів і впровадження жорсткішої системи покарань, оскільки нинішній закон не запобігає повторним порушенням і смертельним ДТП.

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