Моторошна ДТП у Києві: нові деталі про аварію, що забрала життя двох людей

ДТП у Києві

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У Києві з’явилася нова деталь у розслідуванні смертельної ДТП на Чоколівському бульварі, де автомобіль Volkswagen влетів у зупинку громадського транспорту. В аварії загинули дві жінки, ще четверо людей отримали травми.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

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Як стало відомо, за одне перехрестя від місця трагедії, на Чоколівському бульварі, 24, встановлена камера автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму. Однак цього разу вона не зафіксувала перевищення швидкості автомобілем, який згодом спричинив ДТП.

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За даними Міністерства внутрішніх справ, камера на цій ділянці дороги працює з дозволеною швидкістю 50 км/год.

Що відомо про смертельну ДТП у Києві

Попередньо правоохоронці встановили, що 23-річний водій Volkswagen рухався смугою для громадського транспорту та під час різкого маневру зіткнувся з маршруткою. Після удару автомобіль втратив керування, вилетів на зупинку та збив людей, які чекали на громадський транспорт. Водій був тверезий, його затримали, а за фактом аварії розпочали кримінальне провадження.

Після цієї трагедії міністр внутрішніх справ Іван Вигівський заявив, що найближчим часом Верховна Рада має розглянути законопроєкт про посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкості. Крім того, на дороги столиці планують вивести поліцейські автомобілі «Фантом», які фіксуватимуть порушення безпосередньо під час руху.

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