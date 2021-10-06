Моторошна ДТП у Вінницькій області: водій загинув, автівка згоріла, пасажир - у лікарні (фото)

Моторошна ДТП у Вінницькій області: водій загинув, автівка згоріла, пасажир - у лікарні (фото)

Автомобіль зʼїхав у кювет та загорівся.

У Вінницькій області, неподалік села Краснопілка Гайсинського району, сталась дорожньо-транспортна пригода. Водій Daewoo загинув на місці події, а його пасажир потрапив до лікарні.

Про це повідомили у поліції.

Також читайте Смертельна ДТП у Житомирській області: зіткнулися вантажівка та легковик

За попередньо інформацією слідства, водій Daewoo не впорався з керуванням та з’їхав в кювет, де автомобіль зіткнувся з деревом і загорівся. Від отриманих травм чоловік загинув на місці пригоди. 50-річного пасажира з травмами доправлено до лікарні.

Наразі усі причини та обставини цієї аварії слідчі зʼясовують. Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Покарання за таке порушення — 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області водійка збила пішохода та залишила місце аварії. Чоловіка виявили на дорозі непритомним. Помер він у лікарні.

ДТП з доріг України – "ДжеДАІ" за 5 жовтня 2021 року

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання