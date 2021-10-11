Моторошна ДТП у Запорізькій області: згоріли дві автівки, є жертви (фото)

Моторошна ДТП у Запорізькій області: згоріли дві автівки, є жертви (фото)

Один з водіїв загинув на місці.

Сьогодні, 11 жовтня, на в'їзді до Василівки Запорізької області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загорілися два автомобілі.

Про це пише видання "VGorode Запоріжжя".

Встановлено, що 33-річний водій Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з “ЗАЗ Lanos”.

Одна з машин опинилася в кюветі і практично цілком згоріла ще до прибуття рятувальників ДСНС.

ГУ Національної поліції у Запорізькій області

Ще один автомобіль марки Mitsubishi залишився на трасі та продовжив палати. Водій “ЗАЗ” загинув на місці від отриманих травм, а водій іномарки отримав травми та був доправлений до лікарні.

Співробітники патрульної поліції з'ясовують всі причини трагічної ДТП.

Нагадаємо, у Львівській області на трасі Київ-Чоп не розминулися рейсовий автобус і легковий автомобіль “Пежо”. Внаслідок аварії постраждали п'ятеро людей.

Новини світу: двоє українців загинули у моторошній ДТП у Польщі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання