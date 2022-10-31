Моторошна ДТП у Житомирській області: водій не впорався з керуванням і злетів у кювет (фото)

На автодорозі "Народичі – Коростень" сталася ДТП, внаслідок якої водій потрапив до реанімаціъ, а згодом і помер.

Про це сьогодні, 31 жовтня, повідомила пресслужба ГУНП у Житомирській області.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen, 21-річний житель Народицької громади, рухаючись між селами Закусилами та Бабиничами не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та потрапив у кювет. Після того транспортний засіб перекинувся.У результаті ДТП водій отримав травми та був ушпиталений до реанімаційного відділення. За кілька годин він помер", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває з’ясування всіх обставин події.

Раніше стало відомо, що поблизу Львова у ДТП загинули двоє хлопців, ще двоє отримали травми і госпіталізовані до реанімації.

Смертельна ДТП на Одещині – загинули обидва водії

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