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Моторошна ДТП: в Одесі іномарку від удару розірвало на дві частини, загинули дві людини (фото, відео)

Моторошна ДТП: в Одесі іномарку від удару розірвало на дві частини, загинули дві людини (фото, відео)

ГУ НП в Одеській області

Водій і пасажир померли на місці, а поліція з'ясовує всі причини аварії.

Сьогодні, 14 червня, в Одесі сталася смертельна ДТП.

Як повідомили в пресслужбі патрульної поліції, водій BMW перевищив швидкість, вилетів з проїжджої частини і врізався в стовп. Від удару кузов машини розірвало на дві частини.

Водій і пасажир загинули на місці аварії аварії. 

На місці інциденту працювали рятувальники, поліція і медики.

Наразі поліція з'ясовує всі причини і обставини ДТП.

Раніше повідомлялося, що в Одесі автомобіль зіткнувся з бетонним парканом і загорівся. Водій загинув на місці.