Моторошна ДТП: в Одесі іномарку від удару розірвало на дві частини, загинули дві людини (фото, відео)

Водій і пасажир померли на місці, а поліція з'ясовує всі причини аварії.
Сьогодні, 14 червня, в Одесі сталася смертельна ДТП.
Як повідомили в пресслужбі патрульної поліції, водій BMW перевищив швидкість, вилетів з проїжджої частини і врізався в стовп. Від удару кузов машини розірвало на дві частини.
Водій і пасажир загинули на місці аварії аварії.
На місці інциденту працювали рятувальники, поліція і медики.
Наразі поліція з'ясовує всі причини і обставини ДТП.
Раніше повідомлялося, що в Одесі автомобіль зіткнувся з бетонним парканом і загорівся. Водій загинув на місці.