Моторошна ДТП в Одесі: водій зіткнувся з опорою і помер (фото)

Моторошна ДТП в Одесі: водій зіткнувся з опорою і помер (фото)

Чоловік загинув на місці.

В Одесі сталася ДТП, у якій загинув 25-річний чоловік. Він не впорався з керуванням автівки "ВАЗ" та зіткнувся з опорою білборду.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Одеській області.

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Аварія сталася на вулиці Паустовського. Від отриманих травм одесит помер на місці події.

Інформацію про ДТП можуть внести до ЄРДР за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

Поліція Одеської області

Раніше стало відомо, що поблизу села Количівка зіткнулися дві автівки. Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці.

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