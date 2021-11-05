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Моторошна ДТП в Одесі: водій зіткнувся з опорою і помер (фото)

Моторошна ДТП в Одесі: водій зіткнувся з опорою і помер (фото)

Чоловік загинув на місці.

В Одесі сталася ДТП, у якій загинув 25-річний чоловік. Він не впорався з керуванням автівки "ВАЗ" та зіткнувся з опорою білборду. 

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Одеській області.

Аварія сталася на вулиці Паустовського. Від отриманих травм одесит помер на місці події.

Інформацію про ДТП можуть внести до ЄРДР за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

© Поліція Одеської області
Поліція Одеської області

Раніше стало відомо, що поблизу села Количівка зіткнулися дві автівки. Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці.

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