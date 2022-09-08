Моторошна ДТП в Одеській області: на трасі загинули батько та його 2-річний син (відео)

В Одеській області поблизу села Монаш, що належить до Білгород-Дністровського району, сталася ДТП.

На трасі "Одеса-Рені" ускладнено рух транспорту через аварію.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Наразі відомо, що сталося зіткнення вантажного та легкового автомобілів із подальшим загорянням.

Загинули 27-річний водій легковика та його дворічний син. 47-річний кермувальник вантажівки не постраждав. На місці події працюють поліцейські, які з’ясовують обставини аварії та забезпечують безпеку дорожнього руху.

Раніше стало відомо, що на Закарпатті водій не впорався з керуванням і спричинив смертельну ДТП. Один чоловік загинув на місці, ще одна людина госпіталізована з важкими травмами.

А на Рівненщині водій сплатить понад пів мільйона гривень за смерть 8-річної племінниці у ДТП.

Смертельна ДТП на Одещині – загинули обидва водії

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