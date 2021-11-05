Моторошна ДТП з Infiniti у Харкові: у 16-річного "мажора" примусово відберуть кров для експертиз

Правоохоронці звернулись до суду, щоб примусово відібрати зразки крові у підозрюваного в смертельній ДТП.
У 16-річного "мажора", який у Харкові на Infiniti вчинив смертельну ДТП, примусово відберуть кров для експертиз.
Про це у Facebook розповів адвокат, який представляє інтереси сім'ї загиблого чоловіка Масі Найєм.
Так, поліція звернулась до суду, щоб примусово відібрати зразки крові у підозрюваного в смертельній ДТП. І суд задовольнив це прохання.
"Зразки крові необхідні для порівняльного аналізу в ряді спеціальних експертиз, більшість з яких вже призначена", - повідомив Масі Наєм.
Раніше підозрюваний у смертельній ДТП у Харкові 16-річний Микола відмовився здавати аналіз крові. Тоді ще один адвокат дочки 58-річного загиблого в аварії Ігоря Носова Ігор Черняк пояснював, що цей аналіз є важливим для слідства.
"Саме аналіз крові може повністю виключити відсутність в організмі будь-яких речовин (наркотичних — Ред.), що прямо впливають на кваліфікацію злочину. Іншими словами, проведений аналіз сечі виключає багато, але далеко не все", — сказав адвокат.
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